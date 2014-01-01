براءة آخر المتهمين في قضية «الهلايل والدابودية» (صور)

أصدرت محكمة جنايات أسوان الدائرة الأولى، برئاسة المستشار محمد أحمد الغريب حكمًا، مساء اليوم الأحد، قرار ببراءة 10 متهمين بقضية بـ قضية ''الهلايل والدابودية".والمتهمين الذين حصلوا على البراءة هم: رمضان حسن عبد الواحد، ميسرة هلال أبو اليزيد، عارف صيام حسن، عثمان موسى عثمان، ياسين مصطفى محمد، أبو القاسم محمد أحمد، سيف أبو القاسم حسن، ومحمود أحمد بشير، إبراهيم محمود أبو بكر، أحمد جمعة درديري.يذكر أن بدأت قضية الدابودية والهلايل في عام 2014 وراح ضحيتها حوالي 26 شخصًا، وتم إلقاء القبض على 63 متهمًا وتداولت القضية في أروقة المحاكم على مدار 6 سنوات حتى حصل آخرهم على براءة.