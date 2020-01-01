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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الأورمان» توزع 75 ألف كيلو لحوم و30 عجلا بـ«صك الأضحية» بسوهاج

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:25 م
اللواء ممدوح شعبان
اللواء ممدوح شعبان
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، اليوم الأحد، عن استكمال الجمعية نشاطها الموسمي في توزيع لحوم الأضاحي على الأسر غير القادرة فى قرى ونجوع محافظة سوهاج، بتوزيع 75 ألف كيلو لحوم أضاحي و30 عجل بلدى ضمن مشروع "صك الأضحية" لهذا العام.

وأوضح مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تستهدف من خلال مشروع صك الأضحية بالجمعية الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة سوهاج ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا.

وأشار " شعبان" إلى أن الذبح سوف يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك حتى عصر آخر أيام التشريق بذبح العجول البلدية في مجازر وزارة الزراعة بسوهاج، وتوزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد فى القرى الأكثر احتياجًا فى سوهاج بإشراف يسري رمضان شلقامي، مدير مشروعات جمعية الأورمان بسوهاج، بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

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