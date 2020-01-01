مواد سريعة الاشتعال أسهمت في انتشار حريق سوق توشكى بحلوان

تواصل قوات الحماية المدنية بالقاهرة جهودها المضنية لإخماد حريق سوق توشكى بحلوان. ويواجه رجال الإطفاء صعوبة مضنية فى إخماد الحريق بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال مخزنة بالمحلات والمواد الخشبية.وقال شهود عيان إن الحريق التهم عددًا كبيرًا من الأكشاك وفرشات الباعة.ودفعت قوات الحماية المدنية بـ20 سيارة إطفاء و2 خزان مياه استراتيجي لمحاصرة النيران المشتعلة بسوق توشكى بحلوان.ويحاول رجال الحماية المدنية محاصرة النيران لعدم امتدادها للعقارات المجاورة.كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق في سوق توشكى بمنطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إطفاء لاخماده.