ضبط حالة غش بالمحمول في امتحانات الثانوية العامة بالغربية

تلقت غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية أمن الغربية، إخطارا بضبط الطالب "علي. ا. ع" بحوزته جهاز محمول استخدمه في محاولة للغش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.كما تلقت غرفة العمليات، إخطارا يفيد بإصابة الطالبة "إلهام. ع"علمي علوم، بارتفاع في درجات الحرارة ونزلة معوية، وتقيئ في لجنة قطور التجارية، وإصابة الطالبة "ندا. و" علمي علوم بلجنة محمد نجيب بإدارة شرق طنطا التعليمية ونقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى طوارئ طنطا الجامعي.كما تلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالغربية، إخطارا من لجنة محمد نجيب بإدارة شرق طنطا التعليمية، برفض الطالبة "منة الله. ج" والطالبة "نوايا. ف" في الصف الثالث الثانوي علمي علوم، كتابة أسمائهن أو أي بيانات لهن أو الإجابة عن الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهن وجرى عمل محضر رسمي بمعرفة العضو القانوني باللجنة.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية الأحد 21 يونيو، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ).ويؤدي الطلاب اليوم الأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة).