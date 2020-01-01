«الجغرافيا» طوق النجاة لطلاب الثانوية لتجميع الدرجات

سعادة بالغة بين طلاب القسم الأدبي للثانوية العامة بعد الخروج قبل موعد انتهاء الامتحان بنصف ساعة لسهولة مادة الجغرافيا، وذلك بلجنة مدرسة المستقبل وأحمد زويل بمنطقة إمبابة.وأكدت الطالبة مريم محمد أن الامتحان جاء في مستوى الطالب العادي ولا يوجد سوى سؤالين فقط لقياس الطالب المتميز؛ مؤكدة أن امتحان اليوم بارقة أمل لباقي المواد القادمة أن تكون سهلة والحصول على مجموع يؤهلها للجامعة التي تتمناها.من جانبها قالت الطالبة مروة سمير، إن إمتحان مادة الجغرافيا بمثابة تجميع درجات لسهولته خاصة بعد وجود بعض الأسئلة الصعبة في المواد السابقة؛ فهو طوق نجاة للطلاب أمام التنسيق؛ متمنية أن تاتي باقي المواد بهذه السهولة وأن يراعي المصححين ظروف الطلبة هذا العام.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، ويوم الخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، ويوم الأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ).ويؤدي الطلاب اليوم الأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.