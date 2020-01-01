نائب محافظ الغربية يشدد على إجراءات الوقاية بلجان الثانوية العامة

شهدت لجان الثانوية العامة بمدينة الغربية، انتظام عملية دخول الطلاب اليوم الأحد، لأداء امتحان الكيمياء والجغرافيا، فيما خضعوا للكشف الحراري أثناء دخولهم مع ارتداء الكمامات.وشدد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على ضرورة الحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصًا على سلامتهم، وكذلك تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم.وحرص عطا على المرور على عدد من اللجان لمتابعة الكشف على الطلاب بواسطة الكاشف الحراري حفاظا على سلامتهم، بالإضافة إلى توفير الكمامات الطبية للطلاب والطالبات الذين حضروا للامتحان بدون كمامة.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، ويوم الخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، ويوم الأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ).ويؤدي الطلاب اليوم الأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.