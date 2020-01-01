مديرة «مشروع 2 كفاية» تكشف تأثير فيروس كورونا على الزيادة السكانية (فيديو)

قالت الدكتورة ديزيريه لبيب مديرة مشروع 2 كفاية بوزارة التضامن الإجتماعي، إن القضية السكانية من أهم القضايا التي يجب أن يكون لها يوم عالمي للإحتفال به، مؤكدة أنه حتى هذه اللحظة لم يتضح بعد تأثير فيروس كورونا في زيادة أعداد السكان لكنها تتمنى ألا يكون له تأثير.وأضافت، خلال مداخلة عبر برنامج "زووم"، مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن القائمين على مشروع "2 كفاية" قاموا بحملات للتوعية، مشيرة إلى أن فيروس كورونا لم يكن عائقًا أمامهم ليوقفهم عن التوعية.وأفادت أن، الحملات التي قاموا بها للتوعية من خطر زيادة السكان أثناء وجود فيروس كورونا، كانت تتم عن طريق المكالمات الهاتفية نظرًا لتوقف الندوات بسبب انتشار الجائحة.