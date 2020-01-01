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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز يناشد النائب العام القبض على عبدالله رشدي: يحرض على الفسق

السبت 11/يوليه/2020 - 10:47 م
الباز
الباز
محمود عرفات
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن المتابع لعبدالله رشدي، يعلم أن هذا الرجل يعاني من هوس جنسي، فهو دائم التركيز مع المرأة ومتتبع لقضايا التحرش، وملابس النساء.

وأضاف الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن عبدالله رشدي يحتاج لطبيب نفسي يعالجه من عقد الهوس الجنسي، فهو دائما ما يعطي مبرراته للتحرش، موضحا أنه يحتاج لمباحث الآداب للتعامل معه.

وتابع الباز، أن عبدالله رشدي، مثله مثل سما المصري، فهي تحاكم الآن لأنها تحرض على الفسق والفجور، كذلك عبدالله رشدي يحرض على الفسق.

وناشد الباز، النائب العام والجهات المعنية القبض على عبدالله رشدي، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار" من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.

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