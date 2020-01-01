«قومي المرأة» يتوعد المتحرشين بابنة السولية: «هيتجابوا»

علقت الدكتورة نهاد أبوالقمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، على واقعة تعرض ابنة اللاعب عمرو السولية ذات الـ3 سنوات لتحرش لفظي على مواقع التواصل، قائلة "مَن آمن العقاب أساء الأدب.. ودولة القانون ستُدخل كل الفئران الجحور".أضافت أبوالقمصان، خلال مداخلة عبر سكايب مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، السبت، أن ما فعله عمرو السلية من تقديم بلاغ بعد واقعة ابنته يدل على شجاعته، مؤكدة أن الناس استهانت بالقانون في وقائع التحرش من قبل، لكن بعد محاربة مصر للمتحرشين بقوة القانون وانتشار لجان الرصد والمتابعة عبر مواقع التواصل، وتطبيق العقوبات الرادعة الحالية غيرت الكثير من الأمور حول هذه الظاهرة.وواصلت: "تبريرك للتحرش بالبنت بسبب لبسها غير مقبول، وأنت مجرم وتبرر الإجرام سواء كنت شخص عادي أو شيخ من شيوخ الفضائيات ممن يبثوا لغة الكراهية والعنصرية في المجتمع بقولك إن لبس الفتاة سبب في التحرش، ونسيت أن الرجال مطالبون بغض البصر، وعليك احترام حرية التعبير بدلًا من أن تساعد خلق فرصة تحويل الناس إلى ضباع ممارسين لسلطتهم ضد الضعيف."أشارت إلى أن إعلان القضاء نتائج التحقيقات ضد المتحرشين سيؤدي إلى دخول فئران التبرير لهذه الوقائع في جحورهم، مؤكدة أن الهجوم على السولية نظمته لجان إلكترونية تبث الفكر المتطرف، وسيخضعون للمحاسبة: "هتتجاب يعني هتتجاب".