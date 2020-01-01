«الري» تكشف عن تفاصيل الاجتماع التاسع لمفاوضات سد النهضة

قالت وزارة الموارد المائية والري، إنه تواصلت لليوم التاسع على التوالي المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الإفريقى وممثلي الدول والمراقبين، والتى تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.وأضافت الوزارة، في بيان، أنه عقد اليوم السبت اجتماعات ثنائية بين كل دولة على حدة مع المراقبين والخبراء، والتى أوضح خلالها الوفد المصرى الصياغات البديلة التي عرضتها مصر خلال اجتماع اللجنة الفنية الذي عقد أمس، وطرح المراقبين بعض الملاحظات والاستفسارات، وقامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها.