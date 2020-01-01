كنيسة السيدة العذراء بالمقطم تستقبل النائب البطريركي في زيارة رعوية

زار مساء السبت، الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، كنيسة السيدة العذراء للآباء الفرنسيسكان بالمقطم، من أجل الاطمئنان على الأحوال الرعوية للكنيسة.وترأس الأنبا باخوم صلاة القداس الإلهي بمشاركة الأب بينامين الفرنسيسكاني راعي الكنيسة، وخورس شمامسة الكنيسة، بحضور 25% من السعة الاستيعابية للكنيسة تنفيذًا لتوجيهات الكنيسة الكاثوليكية بمصر.وختم نيافة الأنبا باخوم صلاة الذبيحة الإلهية بمباركة المؤمنين، وإعطائهم البركة الرسولية.