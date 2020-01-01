مصدر أمني: حجز صاحب دار «ميريت» المتهم بالتحرش بقسم عابدين

قال مصدر أمني إن محمد هاشم صاحب دار "ميريت" للنشر المتهم بالتحرش بفتيات محجوز في قسم شرطة عابدين؛ تمهيدا لعرضه صباحا أمام نيابة عابدين الجزئية.وبدأت تفاصيل الواقعة بتداول عدد من التدوينات والأخبار على منصات التواصل الاجتماعي من فتيات يتضررن من الناشر محمد هاشم صاحب دار ميريت، ويتهمنه بالتحرش بهن.وسردت الضحايا كواليس تعرضهن للتحرش على يد المتهم، أثناء تواجدهن داخل دار النشر التي يملكها المتهم، ما أثار الرأي العام، وسط مطالبات بسرعة القبض عليه.