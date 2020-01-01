مصدر أمني: حجز صاحب دار «ميريت» المتهم بالتحرش بقسم عابدين
السبت 11/يوليه/2020 - 09:20 م
نجلاء رفاعيطباعة
قال مصدر أمني إن محمد هاشم صاحب دار "ميريت" للنشر المتهم بالتحرش بفتيات محجوز في قسم شرطة عابدين؛ تمهيدا لعرضه صباحا أمام نيابة عابدين الجزئية.
وبدأت تفاصيل الواقعة بتداول عدد من التدوينات والأخبار على منصات التواصل الاجتماعي من فتيات يتضررن من الناشر محمد هاشم صاحب دار ميريت، ويتهمنه بالتحرش بهن.
وسردت الضحايا كواليس تعرضهن للتحرش على يد المتهم، أثناء تواجدهن داخل دار النشر التي يملكها المتهم، ما أثار الرأي العام، وسط مطالبات بسرعة القبض عليه.
وبدأت تفاصيل الواقعة بتداول عدد من التدوينات والأخبار على منصات التواصل الاجتماعي من فتيات يتضررن من الناشر محمد هاشم صاحب دار ميريت، ويتهمنه بالتحرش بهن.
وسردت الضحايا كواليس تعرضهن للتحرش على يد المتهم، أثناء تواجدهن داخل دار النشر التي يملكها المتهم، ما أثار الرأي العام، وسط مطالبات بسرعة القبض عليه.