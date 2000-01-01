سيد علي يكشف مفاجأة عن علاج فيروس كورونا المصري وسعره

قال الإعلامي سيد علي، إنه ثبت مؤخرًا فعالية دواء «سوفوسبوفير، وداكتافيرا» اللذان تم استخدامهما في علاج فيروس سي بمصر لعلاج فيروس كورونا.وقال خلال حلقة برنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»: «الأدوية تم استخدامها كعلاج سريري لمرضى كورونا في إيران، بالمقارنة بالبرتوكول العلاجي العادي»، مشيرًا إلى أن صحيفة التليجراف الإنجليزية، قالت إن نسبة العلاج بالدواء مقارنة بالبروتوكول العادي نسبة الشفاء فيه تصل إلى 70% كما انخفضت نسبة الوفاة للربع.وأضافت أن الباحث أندروا هيل، وهو خبير في جامعة ليفربول الإنجليزية، يقول: «رأينا تعافي وخروج أسرع من المستشفيات ومعدلات أسرع للنجاة من الموت، وأن هذه النتائج مبدئية وأن هناك مجموعة دراسات للعلاج والوقاية تحدث في مجموعة من الدول مثل مصر، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، على 2000 مريض للوصول للنتائج معتمدة بعد هذه النتائج ممتازة».وكشف أن شركة أدوية مصرية محترمة مالكها من رجال الصناعات الدولية المحترمة طرح 75 ألف عبوة من هذه العبوات للمرضى مجانًا، مشيرًا إلى أن سعرها يصل إلى 800 ألف جنيه، مؤكد أنه تم تجربته والنتائج غير عادية.كما أعلن أن الاثنين يوجد أخبار مهمة جدًا للأدوية التي يقدمها المركز القومي للبحوث والذين يعملون في صمت.