إصابة 8 فلسطينيين بينهم سيدة حامل باعتداء مباشر من جيش الاحتلال

أصيب 8 فلسطينيين، باعتداء مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.وأفادت جمعية الهلال الأحمر - وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت - بأن طواقمها قدمت الإسعاف الأولي لـ 3 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وإصابة واحدة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع لسيدة حامل، وأخرى بحروق باليد، وإصابة مجموعة آخري لرش رذاذ الفلفل بالوجه.