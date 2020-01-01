كانوا يتجولون بين الأشجار فى بحث عن روحانية الطبيعةوكنت أشوى السمك قرب بحيرة صغيرةوقطتى تقفز عبثًا تحاول التقاط السمك من فوق المشواة دون أن تحرق أطرافهاوكان السمك فى البحيرة يقفز أيضًاعبثًا يحاول أن يخرج من الماء لينقذ ذويه دون أن يختنق فى الهواءالقطة تلهّت عن مشواتى باصطياد السمك الذى يقفز بانتحارية للشطوأنا لا أحاربها فى حصاد صيدهاألاطفها ضاحكة وأستمر فى تقليب السمك على الفحمعندما جلسوا تحت شجرة قريبةقدمت لهم السمك الذى التهموه بتلذذ شديد وانطلقوا مستمرين فى البحثأنالملمت باقى الشوك والرءوس والأذيالمنها صنعت يخنة لنفسىولم أسألهمهل وجدوا الروحانية بعدأم ما زال ينبغى علىّ أن أصطاد لهم المزيد من السمك؟.دور صغير فى مسرحية فاشلة ربما ينقذها من الفشلحائط زجاجى يقسم المسرح إلى نصفين مثلًا قد يرفع من قدر العبثفى عرض لا يرى فيه كل ممثل إلا نفسهالمبالغة فى التجويد تصيبنى بالغثيانلحسن الحظأن الحوائط لا تتقيأ أبدًاوإن كانت زجاجيةفى النهايةسأسقط من التعبوأتكسر فوق رقابهموقبل إسدال الستارسيصفق الجمهور لبراعة المشهد الختامى الدامىوتوقيتهوينبهر فى انتشاءلشدة واقعيتهأريد أن أنعى كلب شارعلأن لا أحد ينعى كلب شارعلا فى السلم ولا فى الحربلا أحد يحفر قبرًاويدفنهلا أحد يعرفهيخافونه عندما ينبحربمايخشون عضته وما يليها من حقنربمايقطعون ذيله وقت السلمفيفقد نصف طريقته فى التعبيرالرقابة البشريةتقطع الذيل وتربط الأذنينيلعبون معه غصبًا لعبة «منْ السيد هنا»يركلونه بطرف الأحذيةأو يرمونه بالحجارةأو يمكرون بحبل حول رقبته مكلل بالوعود عن التبنى المنزلىثم يطوحونه ككرة معدنية فى الهواءفى الحربلا يسأل القاتلهل أصابت القنبلة كلب شارعلا دخل له بحيثيات المعركة؟لا يأمر الغازى بإجلاء الكلابقبل البدء فى تصفية البشرأريد أن أنعى كلب شارعمات موتًا عاديًابلا معركةبلا بطولةفقط كان كلبًافى الشارعوماترأيته منتفخًا على جانب الطريقوالذباب يخرج من بطنه وفمهكلب سيتعفن هناويتحلل هناويصبح هيكلًا عظميًا فى النهايةثم يتساوى مع التراب.