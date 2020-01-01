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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«لعبة سياسية خطيرة».. «الإفتاء» تعلق على قرار تحويل «آيا صوفيا» لمسجد

السبت 11/يوليه/2020 - 06:11 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
وكالات
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اعتبر إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، أن قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحويل معلم آيا صوفيا التاريخي في إسطنبول إلى مسجد «لعبة سياسية خطيرة».

وقال نجم، في حديث لوكالة «تاس» الروسية، السبت، إن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد إجراء يجب النظر به في سياق الهدف السياسي الذي حدده أردوغان.

وأوضح نجم أن توقيت وملابسات هذا الحدث تشير إلى أن هذا القرار يحمل فقط طابعا سياسيا ويمكن اعتباره محاولة من قبل الرئيس التركي لعرض نفسه بطلا يزعم أنه يحمي المقدسات الإسلامية ويحي عظمتها.

وأشار مستشار المفتي إلى أن الكثيرين يتحدثون الآن حول الجوانب التاريخية والقانونية للخطوة التي اتخذها أردوغان، لكن كل ذلك يمثل جدالا تاريخيا غير مجد لأنه يصرف الاهتمام عن «السياق الحقيقي لهذه اللعبة السياسية الخطيرة».

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