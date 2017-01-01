محافظ الشرقية: تسديد أكثر من 57 مليون جنيه لتقنين الأراضى

صرح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بأن إجمالى عقود التقنين التى تم تسليمها للمواطنين من واضعى اليد حتى الآن بلغ ١٠٤٠ عقدًا، وقاموا بسداد المبالغ المستحقة للدولة بقيمة ٥٧ مليونا و٢٨٩ ألفا و٦١٤ جنيها لخزينة الدولة حتى ٦ يوليو ٢٠٢٠.وأكد المحافظ، أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بملف تقنين أراضي أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني محدد، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باسترداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة لمن لم يتقدم بطلبات تقنين.وشدد المحافظ، على ضرورة تسريع وتيرة العمل بمنظومة التقنين وتسهيل الإجراءات للمواطنين المتقدمين للتقنين، مشيرًا إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها عازمة على استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، موجهًا رؤساء المراكز بمواصلة الجهود المبذولة واستكمال كافة الطلبات المقدمة من المواطنين كل في نطاق مركزه، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين، مؤكدًا أن العمل يجرى على قدم وساق بالتنسيق مع كافة جهات الولاية على أراضى الدولة لحصول الدولة على حقوقها وأيضًا لتقنين الأوضاع للمواطنين واضعى اليد.وأشار المحافظ، إلى أنه تم الانتهاء من تسليم ٨٥١ عقد تقنين لواضعى اليد من المواطنين الذين قاموا بالبناء المخالف على أراضى أملاك الدولة بمساحة ١٥٨.٧٤٢ متر، وتم تحصيل مستحقات الدولة المالية منهم بقيمة ٣١ مليونا و٨٣٨ ألفا و٥٤٥ جنيها، كما تم تسليم ١٨٩ عقد تقنين لواضعى اليد من المواطنين المتعدين على الأراضى الزراعية بمساحة ٨٧٧ فدانا، وتم تحصيل مستحقات الدولة المالية منهم بقيمة ٢٥ مليونًا و٤٥١ ألفًا و٦٩ جنيهًا، ليصل إجمالى العقود التي تم تسليمها لواضعى اليد لتقنين أوضاعهم إلى ١٠٤٠ عقدا، وتم سداد مبلغ ٥٧ مليونا و٢٨٩ ألفا و٦١٤ جنيها لخزينة الدولة.