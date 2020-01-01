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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مستقبل وطن بكفر الشيخ يدفع بـ3 مرشحين فى انتخابات الشيوخ

السبت 11/يوليه/2020 - 04:31 م
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
عمرو الشامي
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تقدم مرشحو حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، على المقاعد الفردية، فى بداية فتح باب الترشح، صباح اليوم السبت.

وحصل اللواء حسن البحيرى، رقم 1 على رمز "القلم"، كما حصل أشرف عبدالونيس، رقم 2، على رمز "الكتاب"، بينما حصل على العجوانى، رقم 3 على رمز  "سنبلة القمح".

وتعهد مرشحو الحزب - حسب بيان - ببذل أقصى جهد، لنيل ثقة الناخبين، وتحقيق النجاح، للعمل على خدمة الوطن، وتوفير الخدمات المميزة، للمواطنين من أبناء المحافظة.

وشهدت محكمة كفر الشيخ الابتدائية، برئاسة المستشار سعد السعدني، رئيس محكمة كفرالشيخ الابتدائية، ورئيس لجنة تلقى طلبات المرشحين، في أول أيام تلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، تطبيق الإجراءات الاحترازية، من خلال ارتداء الكمامات، وتطهير أماكن التقديم، حفاظًا على الصحة العامة، وتم وضع علامات بقاعة المحكمة للتباعد بين المرشحين والمتواجدين، بالإضافة لارتداء الكمامات.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن فتح باب طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، اعتبارًا من اليوم السبت 11 يوليو الجاري، حتى السبت 18 يوليو من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ما عدا اليوم الأخير حتى الثالثة مساء، وذلك بمقر المحاكم الابتدائية.

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