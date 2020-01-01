1353 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، تسجيل 1353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وحالتي وفاة.وأوضحت صحة الاحتلال أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 37619 حالة، و353 حالة وفاة، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر المكلف بمتابعة أزمة كورونا، في وقت سابق، على فرض حظر التجول، على ثلاثة أحياء يسكنها اليهود المتطرفون "الحريديم" في مدينة القدس المحتلة، بالإضافة إلى 7 أحياء في اللد والرملة، بسبب تفشي كورونا فيها.وتدرس حكومة الاحتلال الإسرائيلي العودة لفرض المزيد من القيود المجتمعية، حتى وإن لجأت للإغلاق الشامل مرة أخرى، بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا.