تجهيز 5 عرائس وتسليم 6 كراسى متحركة بالوادى الجديد

وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، مستلزمات لتجهيز 5 عرائس من الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، وكذلك 6 مقاعد كهربائية لذوي الاحتياجات الخاصة بمركز الداخلة.بحضور اللواء محمد الفحام، رئيس مركز الداخلة، وذلك في إطار مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في مساعدة الأسر الأولى بالرعاية وخاصة الشباب المقبلين على الزواج، حيث جرى توزيع كل المستلزمات على العرائس، والذي زرع البسمة والفرحة في قلوبهم وعائلاتهن.وأوضح محمد منير العديسي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن المديرية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني تقوم بتقديم مساعدات شهرية لعدد 260 أسرة موزعة على المراكز الخمسة بحد أدنى 500 جنيه شهريًا وحد أقصى 1000 جنيه شهريًا لكل أسرة "الأرامل والمطلقات ومهجورة العائل وأسرة مسجون والأسر التي ليس لديها دخل ثابت ذات مرض"، وكان من نصيب هذه الأسر 18 جهاز عروسة " ثلاجة - غسالة - بوتاجاز"، 12 كرسيًا كهربائيًا لذوي الاحتياجات الخاصة موزعة على المراكز بإجمالي 690 ألف جنيه، وجرى اليوم تسليم عدد 5 جهاز عروسة و6 مقاعد كهربائية بمركز الداخلة.وأوضح مدير التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن هناك تعاونًا مميزًا مع منظمات المجتمع المدني كجزء من التعاون والمشاركة المجتمعية مع الدولة في توفير خدمات للمواطنين.