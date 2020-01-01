باحث: الأقليات يعانون في تركيا.. وأردوغان لا يحترم الخصوصية الدينية

قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الباحث في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن التناقض سمة أساسية من خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السياسي، خصوصًا إذا كان الأمر يتعلق برسالتين متزامنتين إحداهما للداخل والأخرى للخارج.وأضاف عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في التوقيت الذي كان فيه مجلس الدولة يصدر قراراه بعودة "آيا صوفيا" لتكون مسجدًا، كان البرلمان التركي يمرر مشروع قانون في غاية الخطورة يتصل بنقابة المحامين، والتي تعتبر أكثر النقابات التركية نشاطًا وانتقادًا لأوردغان.وأشار إلى أن أخر التقارير الصادرة عن الخارجية والاتحاد الأوروبي تؤكد أن الأقليات الدينية في تركيا تعاني، وأن أوردغان لا يحترم الخصوصية الدينية.