«الشرقية»: توافر مخزون من المواد البترولية.. ونتصدى لجشع التجار

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من فايزة عيد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية على توافر كميات كافية من الاحتياطي الاستراتيجي من المواد البترولية فى المحافظة ( السولار – بنزين 80 – بنزين 92 – الغاز - أسطوانات البوتاجاز)، مؤكدًا على دور المحافظة في التصدي لظاهرة جشع التجار ومحتكري السلع المدعمة وبيعها فى السوق السوداء بسعر أزيد من المعلن عنه واستغلال المواطنين خاصة في الفترة الحالية الاستثنائية التى تمر بها البلاد فى تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.شدد محافظ الشرقية على وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الرقابية على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز بالسعر المدعم من الدولة لاستيعاب زيادة الطلب من المواطنين بقرى المحافظة والمناطق المحرومة من خدمة الغاز الطبيعي ومنع التجار من التلاعب بالأسعار وطرح الأسطوانات بأسعار أزيد من الأسعار المقررة.ومن جانبها أكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية على توافر كميات كافية من المواد البترولية لسد احتياجات المواطنين اليومية والتي تكفي حتى نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أن هناك 2 مليون 151 ألف لتر سولار ومليون و94 ألف و300 لتر بنزين 80 ، و474 و500 لتر بنزين 92، و815.488 طن من الغاز الصب و59 ألف و537 اسطوانة بوتاجاز منزلي، و4 آلاف و482 إسطوانة بوتاجاز تجاري، موضحة أن جميع المخابز المتواجدة بنطاق المحافظة تعمل بكامل طاقتها ولا يوجد بها أي عوائق في المواد البترولية اللازمة لإنتاج الخبز اليومي لسد احتياجات المواطنين.أكدت وكيلة وزارة التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من المواد البترولية بالمحافظة يكفى احتياجات المواطنين اليومية، مشددة على الإدارات التموينية بجميع مراكز ومدن المحافظة بشن حملات يومية على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود بنطاق المحافظة للتأكد من بيع المواد البترولية للمواطنين بالسعر الرسمي المُعلن والمدعم من الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحتكرين والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.