نقابة الصحفيين المصريين تعلن تضامنها مع نقيب الصحفيين الفلسطينيين

أكد مجلس نقابة الصحفيين المصريين برئاسة النقيب ضياء رشوانن تضامنه الكامل مع النقيب الفلسطيني ونائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب ناصر أبوبكر، لما يتعرض له وجميع الصحفيين الفلسطينيين ونقابتهم من حملات تشويه كمحاولة للنيل منهم وهم يمارسون عملهم في ظروف صعبة وتحت وطأة الاحتلال والقمع.وأعلنت نقابة الصحفيين عن إدانتها لكل الضغوط التي تمارسها النقابة الإسرائيلية للصحفيين للتحريض ضد النقيب الفلسطيني.وأكدت النقابة المصرية، تضامنها الكامل مع ناصر أبوبكر والصحفيين الفلسطينيين في نضالهم ضد الكيان الصهيوني الغاصب، كما تطالب جميع المنظمات والنقابات الصحفية الإقليمية والدولية بالتضامن إلى جانب الصحفيين الفلسطينيين ونقابتهم في دفاعهم عن قضيتهم العادلة.