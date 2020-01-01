المشدد 15 سنة لقاتل زوجته فى منطقة السيدة زينب

عاقبت الدائرة 25 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، المتهم "أحمد. خ"، بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل زوجته عمدًا بمنطقة السيدة زينب.وكشفت القضية رقم 514 جنايات السيدة زينب، والمقيدة برقم كلى 20 لسنة 2020 جنايات السيدة زينب، عن قيام المتهم "أحمد. خ" بقتل زوجته عمدًا، بسبب شكواها له من قيام بعد أصدقاء طليقها السابق باغتصابها.وكشفت القضية عن أن المجنى عليها عادت لمنزلها فى ساعة متأخرة، فسألها المتهم عن سبب تأخرها، فعللت ذلك بقيام بعض أصدقاء طليقها السابق بالاعتداء عليها واغتصابها، فقام المتهم بالتقاط سلاح أبيض وطعن المجنى عليها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، والتى أودت بحياتها.ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".