تعافى 16 مصابًا من كورونا فى مستشفى جامعة قناة السويس (صور)

شهد مستشفى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، السبت، مغادرة 16 مصابًا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من بينهم 6 من الأطقم الطبية؛ بعدما أجريت لهم التحاليل اللازمة والتي أثبتت تعافيهم تمامًا من فيروس كورونا.وقالت المصادر الطبية بالمستشفى قناة السويس الجامعي، إنه تم تسكين حالات جديدة بدلًا من الحالات التي غادرت المستشفى.وأضاف أن قسم العزل بالمستشفى الجامعي مكون من 4 طوابق ويضم 14 سرير عناية مركزة و114 سريرًا داخليًا وغرفة عمليات وأسرة للغسيل الكلوي ومعمل تحاليل متكاملًا وطابقًا كاملًا لسكن الأطقم الطبية يضم ٩٠ سريرًا ومداخل ومخارج خاصة بالقسم.