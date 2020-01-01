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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

تمارين سهلة تقلل الإصابة بأمراض القلب

السبت 11/يوليه/2020 - 01:35 م
ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة
وكالات
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اتباع روتين الحياة الصحي أمر هام وضروري من أجل الحصول على جسم صحي ومثالي، وبصرف النظر عن اتباع نظام غذائي صحي، فإن ممارسة الرياضة هي واحدة من أفضل الطرق لتعزيز الصحة العامة ودرء الإصابة بالأمراض وفقدان الوزن.

ذكر موقع "تايمز ناو نيوز" بتقرير صحي أن السمنة وارتفاع ضغط الدم ونسبة السكر في الدم، يمكن أن تسبب في أمراض القلب والأوعية الدموية.

لذلك فإن ممارسة الرياضة بانتظام وإقرانها مع نظام غذائي صحي، سيؤدي إلى نتائج رائعة في مواجهة هذه المخاطر وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

وذكر التقرير ثلاثة تمارين تساعدك في الحفاظ على صحة القلب وتعزز نشاطه، وهي:

ركوب الدراجات:

تمرين رائع لتقليل خطر الإصابة بالاضطرابات القلبية أيضًا، وذلك من خلال تنشيط عضلات الساقين ورفع معدل ضربات القلب مؤقتًا، يؤدي ذلك إلى تنشيط الدورة الدموية والرئتين وزيادة المرونة للجسم، وهذا يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

تمرين المشي:

على الرغم من أنه قد يأتي كتمرين سهل للغاية، إلا أنه أحد أكثر التمارين فائدة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية خاصة بالنسبة للكبار في العمر الذين لا يستطيعون القيام بالتمارين المجهدة.

يؤدي المشي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب مؤقتًا وتنشيط الدورة الدموية، ويساعد ذلك على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري، وبالنسبة للمصابين به، فهو ضروري لهم لأنه يساعد على التحكم بنسبة السكر في الدم.

تمارين القوة:

تعد الدهون الزائدة في الجسم أحد المسببات الأكثر شيوعًا لزيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية، إلا أن تمارين الأثقال أثبتت فعاليتها في مواجهة هذه المخاطر.

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