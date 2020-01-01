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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إجراءات محكمة جنوب القاهرة لاستقبال طلبات مرشحي «الشيوخ»

السبت 11/يوليه/2020 - 12:44 م
محكمة جنوب القاهرة
محكمة جنوب القاهرة
نجلاء رفاعي
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تواصل محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، اليوم السبت، تلقي طلبات الترشح على مقاعد مجلس الشيوخ ؛ لتقديم أوراق انتخابهم على مفتعد «فردي وقوائم».

وبدأت المحكمة استقبال المرشحين منذ التاسعة صباحًا ومستمرة حتى الخامسة حتى يوم السبت المقبل.

وكون المستشار محمد غراب، رئيس محكمة جنوب القاهرة لجنة لتلقي الطلبات مكونة من عدد من المستشارين والموظفين الإداريين؛ لفحص الطلبات ومراجعتها قبل قبولها.

ومن الإجراءات التي يقوم بها المرشح دفع رسوم في الخزينة مبلغ ١٠ آلاف جنيه للترشح على مقعد الفردي، ودفع رسوم بمبلغ ٣٥ آلاف جنيه على مقعد القوائم.

ثم يتقدم المرشح للحصول على شهادة بيانات ثم يقدم الطلب للجنة الخاصة بفحص الطلبات.

ومنذ الصباح الباكر وصلت مأمورية خدمات من مديرية أمن القاهرة؛ لزيادة تأمين المحكمة ومراقبة الحالة الأمنية واستمرارًا لتنفيذ التدابير الاحترازية للمواطنين والمرشحين الذين يدخلون المحكمة.

وتستقبل المحاكم المختصة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت المرشحين (فردي - قائمة) على مقاعد مجلس الشيوخ؛ لتقديم أوراق انتخابهم، بداية من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

وتستمر المحاكم في تلقي طلبات الترشح حتى 18 يوليو المُقبل، بمقر المحاكم الابتدائية.

ووفق قانون مجلس الشيوخ الصادر بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيشكَّل المجلس من 300 عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين الرئيس الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

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