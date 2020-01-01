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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم
السيسى يهنئ رئيس جنوب السودان بيوم الاستقلال
السبت 11/يوليه/2020 - 12:41 م
السيسي
أ.ش.أ
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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.
الكلمات المفتاحية
يوم الاستقلال
رئيس جنوب السودان
الرئيس السيسي
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