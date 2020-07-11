إطلالة جذابة لـ رحمة حسن على إنستجرام (صورة)

شاركت الفنانة رحمة حسن، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت رحمة حسن على الصورة قائلة: "الحمدلله على كل شيء"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.وكانت آخر أعمال الفنانة رحمة حسن، مشاركتها في مسلسل "سابع جار" بطولة دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏هبة يسري.