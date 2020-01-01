80 ألف طالب.. الخشت: سلامة الطلاب وطاقم التدريس فى المقام الأول

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تتبع إجراءات مشددة بالنسبة لاستقبال طلاب الفرق النهائية لأداء الامتحانات، لافتًا إلى أن جامعة القاهرة تختلف عن باقي الجامعات بالنسبة لعدد الطلاب الضخم، الذي يصل إلى 80 ألف طالب فقط في السنوات النهائية والدراسات العليا.وأضاف الخشت خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت، أن الجامعة تضع في المقام الأول وفوق كل الاعتبارات سلامة الطالب، وسلامة طاقم التدريس بأكمله.ونوه بأن الجامعة التزمت بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية منذ شهر ديسمبر الماضي، وقبل حالة الذعر من الوباء وانتشاره بشكل واسع.وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة بدأت متأخرة عن باقي الجامعات، حتى تسنح لها الفرصة للانتهاء من إعداد كل إجراءات السلامة داخل الكليات.