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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اللجنة العامة للانتخابات بالمنوفية تستقبل أوراق 4 مرشحين لـ«الشيوخ»

السبت 11/يوليه/2020 - 10:46 ص
مرشحين مجلس الشيوخ
مرشحين مجلس الشيوخ
ولاء القاضى
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تقدم أربعة من المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة المنوفية بإنهاء تقديم أوراق ترشحهم للجنة الانتخابات بمحكمة شبين الكوم الكلية بالمنوفية.

كان أول المرشحين الذي قدم أوراقه للجنة، هشام الحاج علي رجل أعمال والذي حصل على رمز الكتاب.

وأنهى المرشح الثاني علاء ناصف طاحون عضو مجلس النواب عام 2010 عن دائرة شما والذي حصل على رمز القلم.

والمرشح الثالث أسامة فهيم أستاذ أمراض الصدر والذي كان يعمل مدير عام المستشفيات بمديرية الصحة بالمنوفية سابقا وحصل على رمز الصاروخ.

والمرشح الرابع الدكتور حسن الخولى رئيس مجلس أمناء التعليم بالمنوفية وحصل على رمز الأسد.

وكانت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية بقيادة المستشار سيد الحاروني، بدأت منذ قليل في تلقي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ من قبل المرشحين، وذلك وسط تواجد أمني مكثف.

فيما فرضت قوات الشرطة تواجدًا أمنيًا أمام مقر قاعة المؤتمرات لمحكمة شبين الكوم الكلية والتي ستشهد تقديم المرشحين لأوراق ترشحهم، وانتظمت قوات الأمن أمام البوابات، الرئيسية والبوابات الفرعية بالمحكمة مع التاكد مم تطبيق كافةالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات فيماتم وضع الحواجز الحديدية امام باب للقاعة الرءيسية بالمحكمة بقيادة. بقيادة اللواء عماد وسيلى مساعد مدير الامن، والتى من المقرر استقبال طلبات الترشح بها.

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