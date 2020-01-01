وانقلب السحر.. «مرتزقة أردوغان» في ليبيا يتهمونه بسرقتهم

ما زالت فضائح المرتزقة السوريين الذين تجندهم تركيا للقتال وتزج بهم بالأراضي الليبية، تنكشف واحدة تلو الأخرى.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد أظهر واحدا من المرتزقة المواليين لأنقرة، يؤكد أنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ حوالي 4 أشهر، متهما الجهات التي جلبتهم بسرقة أموال السلفة التي يحصلون عليها، وفقا لما نقلته "العربية نت".وما زالت تركيا مستمرة في سياستها القائمة على تأجيج الفتنة والحرب في ليبيا، وأخر هذه الفصول نقلها طائرة تركية غادرت مدينة غازي عنتاب، الخميس الماضى، تحمل عشرات من المرتزقة إلى ليبيا.يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن أمس الجمعة، عودة دفعة جديدة من مرتزقة أنقرة إلى الأراضي السورية قادمين من ليبيا بعد انتهاء عقودهم، بينما قامت تركيا بإرسال دفعات جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لها إلى ليبيا للمشاركة بالعمليات العسكرية.