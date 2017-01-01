كوريا الجنوبية تسجل 35 إصابة جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 13373 إصابة، فضلا عن 288 حالة وفاة.وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، إن 13 إصابة من بين الإصابات الجديدة سجلت في منطقة العاصمة سول المكتظة بالسكان، والتي كانت مركز إعادة انتشار الفيروس منذ أواخر مايو.وكان من بين الإصابات الجديدة، 15 حالة مرتبطة بوافدين من الخارج، مع استمرار تفشي الفيروس في آسيا وأمريكا الجنوبية وأماكن أخرى من العالم.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.