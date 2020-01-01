الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس، اليوم السبت، استمرار المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة، حيث من المتوقع شبورة مائية صباحا وطقس حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما من المتوقع حالة الطقس ليلا أن يكون الطقس معتدلا على القاهرة والوجه البحري، لطيفا على السواحل الشمالية، معتدلا على شمال وجنوب الصعيد.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت.العظمى الصغرىالقاهرة 36 25الإسكندرية 29 23وادى النطرون 34 24طنطا 35 24شبين الكوم 34 24دمنهور 33 23بلطيم 31 24مطروح 29 22السلوم 29 21سيوة 35 23بورسعيد 31 23دمياط 30 24الزقازيق 34 24المنصورة 34 24الاسماعيلية 36 24السويس 36 24العريش 34 22رفح 31 21رأس سدر 36 25نخل 34 16نويبع 36 27طابا 35 24كاترين 29 16الطور 36 26شرم الشيخ 36 27الغردقة 36 26مرسى علم 37 28الفيوم 36 25بنى سويف 36 25المنيا 37 26أسيوط 37 27سوهاج 40 27قنا 40 28الأقصر 40 30أسوان 41 31إدفو 41 31أبوسمبل 41 30الوادى الجديد 42 27شلاتين 37 29أبورماد 37 28حلايب 36 30رأس حدربة 34 29