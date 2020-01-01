الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة
السبت 11/يوليه/2020 - 07:57 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس، اليوم السبت، استمرار المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة، حيث من المتوقع شبورة مائية صباحا وطقس حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما من المتوقع حالة الطقس ليلا أن يكون الطقس معتدلا على القاهرة والوجه البحري، لطيفا على السواحل الشمالية، معتدلا على شمال وجنوب الصعيد.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت.
العظمى الصغرى
القاهرة 36 25
الإسكندرية 29 23
وادى النطرون 34 24
طنطا 35 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 33 23
بلطيم 31 24
مطروح 29 22
السلوم 29 21
سيوة 35 23
بورسعيد 31 23
دمياط 30 24
الزقازيق 34 24
المنصورة 34 24
الاسماعيلية 36 24
السويس 36 24
العريش 34 22
رفح 31 21
رأس سدر 36 25
نخل 34 16
نويبع 36 27
طابا 35 24
كاترين 29 16
الطور 36 26
شرم الشيخ 36 27
الغردقة 36 26
مرسى علم 37 28
الفيوم 36 25
بنى سويف 36 25
المنيا 37 26
أسيوط 37 27
سوهاج 40 27
قنا 40 28
الأقصر 40 30
أسوان 41 31
إدفو 41 31
أبوسمبل 41 30
الوادى الجديد 42 27
شلاتين 37 29
أبورماد 37 28
حلايب 36 30
رأس حدربة 34 29
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت.
العظمى الصغرى
القاهرة 36 25
الإسكندرية 29 23
وادى النطرون 34 24
طنطا 35 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 33 23
بلطيم 31 24
مطروح 29 22
السلوم 29 21
سيوة 35 23
بورسعيد 31 23
دمياط 30 24
الزقازيق 34 24
المنصورة 34 24
الاسماعيلية 36 24
السويس 36 24
العريش 34 22
رفح 31 21
رأس سدر 36 25
نخل 34 16
نويبع 36 27
طابا 35 24
كاترين 29 16
الطور 36 26
شرم الشيخ 36 27
الغردقة 36 26
مرسى علم 37 28
الفيوم 36 25
بنى سويف 36 25
المنيا 37 26
أسيوط 37 27
سوهاج 40 27
قنا 40 28
الأقصر 40 30
أسوان 41 31
إدفو 41 31
أبوسمبل 41 30
الوادى الجديد 42 27
شلاتين 37 29
أبورماد 37 28
حلايب 36 30
رأس حدربة 34 29