سعر الريال السعودى اليوم السبت 11-7- 2020
السبت 11/يوليه/2020 - 07:43 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم موقع "الدستور" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 11-7-2020، في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، وسجل سعر الريال السعودي اليوم عالميًا أمام الجنيه المصري 4.26 جنيه، وجاء متوسط سعر الصرف اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وحقق في البنك الأهلي المصري سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.
يواصل الريال السعودي انخفاض سعره في البنك المركزي المصري ليصل إلى 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري حقق سعر 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، كما جاء في بنك قناة السويس بسعر 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
ويأتي الريال في البنك العربي الأفريقي الدولي بسعر 4.20 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ووصل في بنك البركة إلى 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
بينما سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
وفي سياق متصل، جاء سعر الريال في بنك مصر 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 4.19 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، أما في بنك المصرف المتحد وصل سعر الصرف إلى 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
يشار إلى أن الريال هو عملة المملكة العربية السعودية، ويأتي من خلال فئتين الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن: "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".
جدير بالذكر أن سعر صرف الريال يتم تحديده في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، وفقًا لآلية محددة للعرض والطلب في أسواق المال، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي الماضي 2018- 2019.
سعر الريال السعودي اليوم السبت 11-7-2020
يواصل الريال السعودي انخفاض سعره في البنك المركزي المصري ليصل إلى 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري حقق سعر 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، كما جاء في بنك قناة السويس بسعر 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
ويأتي الريال في البنك العربي الأفريقي الدولي بسعر 4.20 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ووصل في بنك البركة إلى 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
بينما سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
وفي سياق متصل، جاء سعر الريال في بنك مصر 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 4.19 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، أما في بنك المصرف المتحد وصل سعر الصرف إلى 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
يشار إلى أن الريال هو عملة المملكة العربية السعودية، ويأتي من خلال فئتين الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن: "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".
جدير بالذكر أن سعر صرف الريال يتم تحديده في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، وفقًا لآلية محددة للعرض والطلب في أسواق المال، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي الماضي 2018- 2019.