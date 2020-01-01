يحيى خليل مع جمهور الأوبرا فى رحلة لعالم الجاز على المكشوف

واصلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر نشاطها الفني، حيث انطلقت أولى حفلات المسرح المكشوف تنفيذًا لخطة وزارة الثقافة التدريجية والخاصة باستئناف الأنشطة في مختلف المواقع الإبداعية.وكشفت الأمسية التي أقيمت لرائد موسيقى الجاز في مصر، الموسيقار يحيى خليل، عن ارتفاع الوعي المجتمعي في مواجهة فيروس كورونا، فبرغم ارتفاع درجات الحرارة حرص الجميع على ارتداء الأقنعة الطبية والالتزام بالتدابير الوقائية التي تم التعارف عليها، كما ساهم أسلوب تنسيق مقاعد المسرح في استكمال الصورة الحضارية والابقاء على مسافات التباعد الآمن حفاظًا على السلامة العامة.يشار أن الحفل تضمن جولة في عالم موسيقى الجاز شملت نخبة من أشهر أعمال الموسيقار يحيى خليل الخاصة التي قدمها علي مدار مشواره الفني منها «دنيا، من غير عنوان، أميرة، كريشيندو، حكاوي القهاوي، كرافان، إسبانيا، ديلايلا، يعيش أهل بلدي، بحلم في عالم غريب، إيقاع الروح»، بالإضافة إلى تنويعات على مجموعة من مؤلفات تراث الموسيقي العربية لعمالقة الطرب، منها «بانوراما أم كلثوم، العيون السود، وان راح منك يا عين».