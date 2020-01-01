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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

اللواء سمير فرج: «حسم 2020» أثبتت أن ذراع القوات الجوية «طويلة»

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:04 م
اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج
أحمد عبد العزيز
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قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، إن مناورة "حسم 2020"، أرست عدة رسائل مهمة للداخل والخارج، أبرزها أن قواتنا المسلحة بعظمتها تؤكد أننا جاهزون على مستوى المحور الغربي، مؤكدا أن الجيش يطمئن المصريين بأن بلدهم بخير وقادرة على حماية أنها القومي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه لأول مرة تتحدث القوات المسلحة عن استخدام قواتها ضد عناصر المرتزقة.

وأوضح "فرج"، أن المرتزقة هم عبارة عن "شوية عيال راكبين عربيات ومعاهم رشاشات"، موضحًا أن الأساليب المستخدمة في مناورة "حسم 2020" تؤكد أن هناك تدريبات على مواجهة العصابات.

ولفت إلى أن المناورة شهدت "إعادة التموين" للطائرات، وهذه رسالة بأن ذراع القوات الجوية "طويلة" وتستطيع الوصول لأبعد مدى، منوها بأن "حسم 2020" شهدت أيضًا استخدام أسلحة جديدة، والفضل يعود للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي عمل على تنويع مصادر السلاح منذ توليه منصب وزير الدفاع.

ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.

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