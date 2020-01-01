اليونسكو: نشعر بالحزن بشأن تحويل «آيا صوفيا» إلى مسجد

أعربت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، اليوم الجمعة، عن أسفها وأنها تشعر بالحزن بعد قرار مجلس الدولة التركي بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، وفقًا لما أوردته جريدة «كرت» التركية.يذكر أن مجلس الدولة التركي كان قد قرر اليوم، تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد لأداء الصلوات فيه، وإلغاء قرار مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، بتحويله إلى متحف منذ 1934.فيما أصدرت «اليونسكو» بيانًا حول تحويل متحف آيا صوفيا التاريخي إلى مسجد، قالت فيه: "نشعر بالأسف والحزن البالغ بشأن تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد".وفي وقت سابق اليوم أفاد المدير العام لمؤسسة اليونسكو، أودراي أزولاي، أن المؤسسة تراقب ما يحدث في متحف «آيا صوفيا» عن قرب، وأنه في حالة اعتزام أنقرة فتح المتحف للعبادة، سيجب عليها إعلام المؤسسة، على اعتبار أن المتحف ليس ملكًا للأتراك فقط، بل جرى إدراجه على قائمة التراث الثقافي العالمي منذ عام 1985.ويعد متحف «آيا صوفيا» صرحا فنيا ومعماريا موجودا في منطقة السلطان أحمد بمدينة إسطنبول، وجرى تحويله إلى مسجد مع الدولة العثمانية بعدما كان كنيسة في أصله، قبل أن يصبح متحفًا عام 1934.