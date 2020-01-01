راقصة "استربتيز" قالت إنها خطيبته.. حكاية "كارولين" التى أكدت طلاق عمر الشريف وفاتن حمامة

كانت كارولين راقصة "استربتيز" تهوى الفضائح، ولها العديد من العلاقات، وكانت قد زارت لبنان وأجرى معها محرر مجلة الشبكة حوارًا وسألها عن حقيقة خطبتها للفنان عمر الشريف والتي كانت قد أعلنتها قبل ذلك في أكثر من مكان.كارولين كانت تحمل في حقيبة يدها مظروفًا يمتلئ بالصور بينها وبين الفنان عمر الشريف، وأبرزت هذه الصور وقالت:" هذا هو خطيبي السابق.. إنه الفنان عمر الشريف"، أما تفاصيل ما جاء في الحوار فكان كالتالي..قالت كارولين إن عمر الشريف انفصل قبل وقت عن الفنانة فاتن حمامة، وإنه أخرج لها باسبور يحمل لقب مطلق منذ عام 1962.أما كيف تعرفت على عمر فقالت كارولين: "تعرفت عليه عام 1966 في لندن وفي "البلاي بوي" على وجه التحديد، وبدأت بيننا حكاية استلطاف سرعان ما تطورت إلى حب شديد".وأن الشريف فاتحها في أمر خطوبتهما فوافقت ودامت هذه الخطبة خمسة أشهر، وقامت كارولين بفسخها لغيرته من مغامراته النسائية، وفي إحدى جولاتها إلى إسطنبول لحق بها عمر الشريف، وهناك التقط لهما المصورون الصحفيون العديد من الصور، والكثير من الأحاديث.