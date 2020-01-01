تلقى 3 آلاف عرض لبطولات سينمائية وحاول مساعدة أحمد رمزى.. سنوات مجد عمر الشريف

في الوقت الذي سرت فيه أنباء عن أن أبواب هوليوود توصد في وجه عمر الشريف، كان الأخير قد تلقى 3 آلاف بطولة لأفلام سينمائية، وهو ما صرح به الشريف في حوار معه على صفحات مجلة الشبكة.قال عمر الشريف:" الأقوال دائمًا كثيرة، والدعايات تنطلق من كل مكان غرضية كانت أم مصلحة، لكن الواقع لا يخضع للأقاويل، لقد تلقيت عام 1968 ثلاثة آلاف بطولة لأفلام سينمائية وهذا الرقم لم يتوصل إليه أي ممثل أو فنان سينما في التاريخ، واليوم أمامي 18 عرضًا جيدًا، أدرسها بإمعان وسوف أختار منها الثلاثة الأفضل".وواصل الشريف:" أما من يقول إنني لم أحاول مد يد العون لأصدقائي المصريين لسحبهم للسينما الأمريكية فهذا خطأ، فكثيرًا ما حاولت سحب يد أحمد رمزي للسينما العالمية".وعن ثروته قال عمر الشريف:" أنا كسبت الملايين ولكني عشت حياة بذخ وترف وإسراف وخسرت مبالغ كبيرة جدًا في القمار، ولكني توقفت منذ سنوات وحصرت اهتمامي في تربية الخيول، ولم يتبق معي سوى 300 ألف دولار فقط".