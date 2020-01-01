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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مصطفى بكري يكشف أبرز المرشحين لـ«الشيوخ»

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:03 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي مصطفى بكري إنه سيتم غدا فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، كاشفا أبرز أسماء المرشحين المحتملين.

وأضاف «بكري» خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «حسام الخولي، محمد منظور، محمد حلاوة، محمود مصطفى، محمد مرشدي، السيدة فريدة النقاش، الدكتور ياسر الهضيبي، فريد ظهران، عايدة نصيف، هالة كمال، إيهاب وهبة، أحمد حسين صبور، ناجح جلال، محمد عزمي، رأفت زكي سوس، عز فودة، محمود لسيد، أحمد صبرين صالح السويدي، أسامة بديع، محمود منصور، محمد عريبي، عبدالخالق عياد، محمود القط، طارق عبدالعزيز، حسن البحيري، على العلولاني، أشرف عبدالعزيز، حنا جرجس، أكمل فاروق، هاني العسال، عاطف النمكي، سلوى الحداد، حازم الجندي، حماد موسى، أحمد جلال أبو الدهب، وائل طارق إسماعيل، سارة سلطان، ومحمد رشاد، عادل ناصر، العمري فاوق، أسامة عكاشة، طارق رسلان، أحمد عبدالماجد، أسامة هواري».

ولفت إلى أن الأسماء المرشحة من ألوان سياسية مختلفة، لكن لم يتم التأكد من مصداقيتها من مصادر رسمية، وهي مطروحة في المحافظات، ويتحدثون عنها بقدر كبير من الثقة.

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