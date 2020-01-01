«التعليم» تعلن مصادر اسئلة امتحان مادة الفيزياء للثانوية (صور)

أعلنت وزارة التربية التعليم والتعليم الفني، مصادر امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة.وتلقت غرفة العمليات المركزية بالوزارة العديد من الشكاوى عن صعوبة الامتحان وعدم القدرة على المسائل.يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقدت اجتماعا مع موجهي عموم مادة العلوم ومشرفي التقدير لمادة الفيزياء على مستوى الجمهورية عبر شبكة الفيديو كونفرانس، لمناقشة إجراءات بداية تصحيح امتحان مادة الفيزياء.وأكد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ضرورة الاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، موجهًا بمراعاة مصلحة الطالب عند التصحيح وحصول كل طالب على حقه، مضيفًا أنه إذا لم يصل الطالب إلى الناتج النهائي في إجابة الأسئلة فيحصل على درجة على الإجراءات التى كتبها.وأعرب موجهي العموم ومشرفي التقدير على مستوى الجمهورية على أن الامتحان يقيس المفاهيم والمبادئ والقواعد الفيزيائية الضرورية اللازمة لمواصلة التعلم بهذا المجال.وأكد الدكتور رضا حجازي على ضرورة الالتزام بنموذج الإجابة، مشددًا على إضافة جميع البدائل المقترحة بالكتاب المدرسي إلى نموذج الإجابة حفاظًا على مصلحة الطلاب.وخلال الاجتماع قامت لجنة وضع الامتحان بمناقشة نموذج الإجابة الذي سيتم على أساسه التصحيح في الكنترولات مع موجهى عموم مادة العلوم ومشرفى التقدير للمادة، حيث عرضت اللجنة أماكن الإجابات بالكتاب المدرسي، وتم تحديد جميع البدائل المتاحة للأسئلة.وقد أشار موجهى عموم مادة الفيزياء إلى أنه تم إعداد الامتحان مطابق لمواصفات الورقة الامتحانية المعدة من قبل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بالاشتراك مع مكتب مدير عام تنمية العلوم، والأسئلة جاءت من أمثلة وتدريبات بالكتاب المدرسي والنماذج الاسترشادية والامتحانات السابقة، والامتحان ملائم للمستويات المختلفة للطلاب، والأسئلة واضحة الصياغة.وخلص الاجتماع إلى إضافة بدائل إجابة جديدة إلى نموذج الإجابة اقترحها السادة موجهى عموم الفيزياء على مستوى الجمهورية.