اليونان: تحويل «آيا صوفيا» لمسجد قرار استفزازى للعالم المتحضر

وصفت وزارة الثقافة اليونانية، قرار مجلس الدولة التركي بتحويل متحف «آيا صوفيا» التاريخي إلى مسجد بـ «القرار الاستفزازي» للعالم المتحضر بأسره، وفقًا لما ذكرته جريدة «تي 24».يأتي ذلك بعد قرار مجلس الدولة التركي اليوم الجمعة، بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد لأداء الصلوات فيه، وإلغاء قرار مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، بتحويله إلى متحف منذ 1934.وذكرت الجريدة أن وزارة الثقافة اليونانية، اعتبرت قرار تحويل آيا صوفيا لمسجد استفزازًا للعالم المتحضر بأسره، وقالت "لا نريد التدخل في شئون تركيا الداخلية، ولكن آيا صوفيا نصب تذكاري للبشرية كافة".ويعد متحف «آيا صوفيا» صرح فني ومعماري موجود في منطقة السلطان أحمد، بمدينة إسطنبول، وجرى تحويله إلى مسجد مع الدولة العثمانية بعدما كان كنيسة في أصله، قبل أن يصبح متحفًا عام 1934.