إيطاليا وفرنسا ترفضان إرسال تركيا مرتزقة إلى ليبيا

كشفت قناة «العربية» عن المباحثات بين كلًا من لورينزو جويريني وزير الدفاع الإيطالي، ونظيرته الفرنسية فلورنس بارلي في روما، لدراسة الأوضاع الراهنة في ليبيا، ورفضا كل من بارلي وجويريني استمرار تركيا بضخ المقاتلين المرتزقة والسلاح إلى العاصمة طرابلس من أجل القتال إلى جانب فصائل الوفاق في وجه الجيش الليبي.وذكرت القناة أن الجانبين جددا خلال اللقاء التأكيد على عدم وجود حل عسكري للأزمة الليبية بل يفترض أن يكون الحل سياسيًا، مشددين على التزامهما المشترك لمكافحة انتهاكات حظر تهريب الأسلحة إلى ليبيا.كما لفتا إلى ضرورة احتواء أي انحراف في استقطاب الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2011.