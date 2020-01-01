خالد النبوي ينعى محمود رضا (صورة)

نعى الفنان خالد النبوي، الفنان الكبير محمود رضا، اليوم الجمعة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".ونشر خالد النبوي صورة للفنان الراحل، وعلق عليها قائلًا: "لقطة خالدة لأسطورة فنية خالدة، الفنان الكبير الذي أمتعنا وأعطى لنا البهجة زمنا طويلا ماضيا وقادما، الرائع محمود رضا الله يرحمك ويلهم أحبابك الصبر".ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان محمود رضا، وقال عزوز عادل عضو مجلس النقابة: "‫البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬، وفاة الفنان الكبير مصمم الاستعراضات محمود رضا‬⁩ ‫رحم الله الفقيد والهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان‬".