حصيلة كورونا حتى اليوم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 555 ألفا و36 شخصا على الأقل منذ ظهر في الصين في ديسمبر، بحسب تعداد أعدّته وكالة فرانس برس اليوم الجمعة الساعة 11،00 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية.وتم تسجيل أكثر من 12 مليونا و289 ألفا و840 إصابة مثبتة في 196 بلدا ومنطقة، وتم إعلان تعافي ستة ملايين و565 ألفا و600 من هذه الحالات على الأقل.ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات إذ لا تجري دول عديدة اختبارات للكشف عن الفيروس إلا للحالات الأخطر.وسجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات في العالم بلغت 133 ألفا و291 من بين ثلاثة ملايين و118 ألفا و168 إصابة، وأعلن تعافي 969111 شخصا على الأقل.وتعد البرازيل البلد الأكثر تأثّرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 69184 من أصل مليون و755 ألفا و779 إصابة.وتليها بريطانيا بـ44602 وفيات من بين 287621 إصابة، ثم إيطاليا بـ34926 وفاة من بين 242363 إصابة، والمكسيك التي سجّلت 33526 وفاة من بين 282283 إصابة.والترتيب قائم على أساس الأعداد المطلقة ولا يأخذ في الحسبان نسبة المصابين من أصل عدد السكان.وحتى اليوم، أعلنت الصين (باستثناء ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من بين 83585 إصابة (أربع إصابات جديدة بين الخميس والجمعة)، بينما تعافى 78607 شخصا.وعلى صعيد القارّات، سجّلت أوروبا 201،23 وفاة من أصل مليونين و795 ألفا و751 إصابة حتى الآن.وسجّلت الولايات المتحدة وكندا معا 142074 وفاة من ثلاثة ملايين و224 ألفا و911 إصابة.وفي أميركا اللاتينية والكاريبي، تم تسجيل 138136 وفاة من ثلاثة ملايين و181 ألفا و209 إصابات.وبلغ عدد الوفيات المعلنة في آسيا 41386 من أصل مليون و654 ألفا و407 إصابات، وفي الشرق الأوسط 19403 وفيات من بين 881789 إصابة، وفي إفريقيا 12397 وفاة من بين 540845 إصابة، وفي أوقيانيا 135 وفاة من بين 10929 إصابة.