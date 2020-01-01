22 إصابة جديدة بكورونا في سوريا

سجلت وزارة الصحة السورية، اليوم الجمعة، 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لأشخاص مخالطين، بجانب تسجيل حالتي وفاة.وأضافت الوزارة - في بيان لها - أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا بلغت حتى الآن 394 إصابة شفيت منها 126 وتوفيت 16 حالة، وفقًا لوكالة "سانا" السورية.كانت وزارة الصحة السورية سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في 22 مارس الماضي لشخص قادمًا من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة نهاية مارس الماضي.