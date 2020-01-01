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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 24 مخالفة تموينية لمخابز بلدية بسمالوط

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:23 م
مخالفة تموينية بسمالوط
مخالفة تموينية بسمالوط
المنيا ـ على حسين
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شنت الوحدة المحلية بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، حملة تموينية بالتنسيق مع مكتب التموين لضبط الأسعار والمخالفين وضمان الالتزام من قبل أصحاب المخابز باشتراطات التشغيل وعمل محاضر للمخالفين بالاشتراك مع مكاتب التموين.

و أسفرت الحملة التي ترأسها محمد سيد علي، رئيس مركز ومدينة سمالوط، عن تحرير 24 محضر مخالفة متنوعة ما بين محاضر نقص وزن، وعدم إعطاء المواطن بون، ومحاضر عدم نظافة، ومحاضر عدم وجود ميزان حساس.

وأكد رئيس المركز على استمرار وتكثيف تلك الحملات لضبط الأسعار والتصدي للمخالفين، مطالبا بتطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والتصدي لأي تلاعب بكل حسم وحزم وبدون أية استثناءات حفاظا علي حق المواطنين في الحصول علي احتياجاتهم دون استغلالهم او التلاعب بقوتهم.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد شدد على تكثيف الحملات الرقابية ومنع التلاعب من قبل التجار بما يضر بمصلحة المواطن، إلى جانب تكثيف أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة، وتمهيد الطرق، وحملات النظافة، مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

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