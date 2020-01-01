تراجع الأسهم الآسيوية في ختام تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية في ختام تعاملات، اليوم الجمعة، مع تجدد حالة عدم اليقين بشأن تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد في ظل زيادة الأعداد حول العالم وفي الولايات المتحدة، فيما تترقب الأسواق بدء الشركات في إعلان نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الثاني.وفقد مؤشر "نيكي" نحو 1.1% إلى 22291 نقطة مسجلًا خسائر أسبوعية هامشية بنحو 0.1%، لكنه يمثل أدنى مستوى إغلاق منذ الثاني من يوليو.وهبط المؤشر الأوسع نطاقًا "توبكس" بنسبة 1.4% عند 1535 نقطة، مسجلًا أدنى إغلاق منذ 15 يونيو.وانخفض مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 2.26%، بعد أن نقلت وسائل إعلام أنباء حول أن المدينة تعتزم تعليق جميع المدارس اعتبارًا من يوم الإثنين بعد الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بـ"كوفيد-19".وأنهى مؤشر "ستاندرد آند بورز 200" الأسترالي الجلسة منخفضًا 0.61% إلى 5919.20 نقطة، كما انخفض المؤشر الفرعي للبيانات المالية ذات الوزن الثقيل بنسبة 0.72%، وانخفض مؤشر الطاقة الفرعي 1.98%.وفي كوريا الجنوبية، انخفض مؤشر "كوسبي" بنسبة 0.81% إلى 2150.25 نقطة، وخسر مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.95% إلى 3383.32 نقطة، وانخفض مؤشر شنتشن 0.61% إلى 13671 نقطة.ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا عالميًا إلى 12.26 مليون فيما سجلت الولايات المتحدة الخميس 60.5 ألف إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3.11 مليون، وسجلت العاصمة اليابانية طوكيو عددًا قياسيًا من الإصابات الجديدة الجمعة بواقع 243 إصابة.وأتت خسائر السوق الآسيوية بعد انخفاض غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال جلسة أمس الخميس في ظل المخاوف المتزايدة بشأن أزمة فيروس كورونا، لكن "ناسداك" حقق إغلاقًا قياسيًا جديدًا.وعند إغلاق أمس، تراجع "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.4% أو 361 نقطة إلى 25706 نقاط، كما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.5% أو 18 نقطة إلى 3152 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% أو 55 نقطة إلى 10547 نقطة.