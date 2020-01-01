بلجيكا توسع فرض وضع الكمامات ليشمل المتاحف والسينما

تقر بلجيكا، اليوم الجمعة، توسيع فرض وضع الكمامات الذي سيصبح إلزاميا اعتبارا من السبت في المتاجر ودور السينما وأماكن العبادة والمتاحف والمكتبات، من أجل حماية السكان بشكل أفضل من فيروس كورونا المستجد.وذكرت الحكومة، التي ترأسها صوفي ويلميس، في بيان مساء الخميس: "يمكن أن تمتد هذه اللائحة بمرور الوقت وفق الوضع الوبائي في بلدنا وينصح دائما بوضع الكمامة في الحالات الأخرى".ووضع الكمامات إلزامي في وسائل النقل العام أو "لدى ممارسة المهن التي تتطلب تواصلا قريبا"، كما هو الحال في صالونات تصفيف الشعر.ويواجه البلجيكيون الذين لا يمتثلون لهذه التعليمات "عقوبة جزائية" ولا يشمل القرار الأطفال دون سن 12 عاما.وأضافت الحكومة أن "القرار الوزاري يتضمن خصوصا إمكانية إغلاق المؤسسات التي تخالف القواعد السارية لعدة مرات".وأودى وباء كوفيد-19 بحياة نحو 10 آلاف شخص في بلجيكا.